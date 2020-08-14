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"Арсенал" объявил о трансфере игрока "Челси"

Футболист получил трехлетний контракт.

"Арсенал" объявил о трансфере игрока "Челси"
Виллиан. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Англия
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Бразильский полузащитник Виллиан на правах свободного агента перешел в английский "Арсенал". Об этом объявил официальный сайт клуба. 

Контракт 32-летнего Виллиана рассчитан на три года. В новой команде он взял 12-й номер. 

С 2013 года Виллиан выступал за "Челси", с которым дважды становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок. В минувшем сезоне бразилец в 36 матчах АПЛ забил девять голов и сделал девять ассистов. 

Карьеру Виллиан начинал в родном "Коринтиансе", а в 2007-м отправился в донецкий "Шахтер", с которым четырежды стал чемпионом Украины. В феврале 2013 года бразилец перешел в российский "Анжи", но уже в августе перебрался в "Челси". 

В составе сборной Бразилии Виллиан играл на чемпионатах мира-2014 и 2018. В 70 матчах на его счету девять голов. 

 

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Метки:
Челси Арсенал АПЛ Футбольные трансферы Бразилия Анжи Шахтер Донецк

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