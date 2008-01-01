Отказ идти на сокращение зарплаты привел Месута Озила к конфликту с "Арсеналом"

При этом он не собирается покидать клуб.

Месут Озил. Фото: ФК "Арсенал"©
Новости спорта Футбол Англия
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Сегодня 12:26

В "Арсенале" недовольны полузащитником Месутом Озилом, передает Daily Mail. Причиной стал отказ игрока идти на сокращение зарплаты.

Некоторые футболисты клуба пошли на такой шаг, некоторые, в том числе Озил, отказались. При этом чемпион мира в составе сборной Германии выступил с интервью, в котором защищал свое решение.

Зарплата Озила составляет около 350 тысяч фунтов в неделю. Хавбек заявил, что его не заставят покинуть "Арсенал" до истечения срока контракта. 

Ранее стало известно, что в клубе начали сокращать сотрудников, что возмутило футболистов, которые пошли на сокращение зарплат. 

Напомним, "Арсенал" выиграл Кубок Англии, победив в финале "Челси".

Метки:
Арсенал АПЛ Коронавирус
Футбол Англия
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Сегодня 12:26
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