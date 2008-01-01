Футболисты "Арсенала" выступили против массового сокращения сотрудников

Футболисты лондонского "Арсенала" выступили против масштабного сокращения персонала, о котором объявил клуб, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на английские СМИ,

Игроки, которые пошли на сокращение зарплаты из-за пандемии коронавируса, чувствуют себя "преданными" и собираются потребовать переговоров с руководством клуба.

5 августа "Арсенал" сообщил, что из-за последствий пандемии коронавируса увольняет 55 сотрудников. В апреле же руководство лондонского клуба договорилось о сокращении зарплат игрокам и тренерам на 12,5 процента.

При этом если команда достигнет определенных спортивных и финансовых целей в предстоящие сезоны, лондонский клуб вернет игрокам и специалистам оговоренные ранее суммы.

Напомним, в этом сезоне "Арсенал" стал обладателем Кубка Англии.