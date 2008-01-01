Футболистам английской премьер-лиги запретили кашлять на соперников

Новый сезон стартует в сентябре.

Фото: insider.com©
Новости спорта Футбол Англия
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Сегодня 20:51
Футбольная ассоциация Англии (FA) разработала новые рекомендации для судей, связанные с поведением игроков на фоне пандемии коронавируса, сообщает The Times

Рефери должны будут наказывать футболистов, умышленно кашляющих на арбитров или соперников. За это игрок может получить красную или желтую карточку. В FA подчеркнули, что нарушением будет именно намеренный кашель в сторону соперника - просто кашляющих игроков наказывать не будут. 

При этом судьи не будут нести ответственности за контроль над соблюдением социальной дистанции во время празднования голов - они также не смогут наказывать игроков за плевки

Изменения вступают в силу незамедлительно и будут действовать на соревнованиях в Англии всех уровней, в том числе в премьер-лиге. Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.
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АПЛ Коронавирус
Футбол Англия
0
Сегодня 20:51
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