"Арсенал" одержал волевую победу над "Челси" в финале и завоевал Кубок Англии

Футболисты "Арсенала
" победили "Челси
" в финале Кубка Англии, передает корреспондент Vesti.kz
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Игра на "Уэмбли" завершилась со счетом 2:1. На пятой минуте американский хавбек Кристиан Пулишич
вывел "Челси" вперед, но "Арсенал" ответил дублем Пьера-Эмерика Обамеянга
- на 28-й минуте габонский форвард реализовал пенальти, который же сам и заработал, а на 67-й забил с игры.
При этом "Челси" с 73-й минуты был в меньшинстве. За две желтые карточки с поля был удален хорватский полузащитник Матео Ковачич
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Для "Арсенала" этот Кубок Англии стал 14-м в истории - "канониры" владеют рекордом турнира. Также лондонцы семь раз доходили до финала.
Впервые в своей истории в финале Кубка проиграл "Челси". Лондонцы до этого года восемь раз завоевали этот трофей.
Видеообзор матча
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Отметим, что "Арсенал", благодаря завоеванному Кубку, сыграет в групповом этапа Лиги Европы. В АПЛ "канониры" финишировали на восьмом месте.