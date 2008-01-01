"Арсенал" одержал волевую победу над "Челси" в финале и завоевал Кубок Англии

Трофей принес и путевку в Лигу Европы.

Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Англия
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Сегодня 00:34
Футболисты "Арсенала" победили "Челси" в финале Кубка Англии, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра на "Уэмбли" завершилась со счетом 2:1. На пятой минуте американский хавбек Кристиан Пулишич вывел "Челси" вперед, но "Арсенал" ответил дублем Пьера-Эмерика Обамеянга - на 28-й минуте габонский форвард реализовал пенальти, который же сам и заработал, а на 67-й забил с игры. 

При этом "Челси" с 73-й минуты был в меньшинстве. За две желтые карточки с поля был удален хорватский полузащитник Матео Ковачич

Для "Арсенала" этот Кубок Англии стал 14-м в истории - "канониры" владеют рекордом турнира. Также лондонцы семь раз доходили до финала. 

Впервые в своей истории в финале Кубка проиграл "Челси". Лондонцы до этого года восемь раз завоевали этот трофей. 

Видеообзор матча



Отметим, что "Арсенал", благодаря завоеванному Кубку, сыграет в групповом этапа Лиги Европы.  В АПЛ "канониры" финишировали на восьмом месте. 

Метки:
Арсенал Челси Лига Европы
Футбол Англия
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Сегодня 00:34
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