Клуб АПЛ готов заплатить 17 миллионов евро за нападающего "Барселоны"

В минувшем сезоне он забил девять голов.

Мартин Брейтуэйт. Фото: readfootball.com/
Новости спорта Футбол Англия
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Сегодня 11:55
Форвард "Барселоны" Мартин Брэйтуэйт может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Mundo Depоrtivo.

"Вест Хэм" готов заплатить 17 миллионов евро за игрока сборной Дании. Также интерес к нему проявляет "Эвертон".

В этом сезоне Брэйтуэйт сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил девять голов и сделал одну голевую передачу. 

Датчанин перешел в каталонский клуб из "Леганеса" в феврале, подписав контракт до 2024 года. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 18 миллионов евро. При этом "сине-гранатовые" имеют приоритетное право расстаться с игроком сразу после окончания сезона в случае неудовлетворительных результатов.

Текущая рыночная стоимость футболиста составляет 9,5 миллиона евро.
Метки:
Футбол АПЛ Барселона Испания
Футбол Англия
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Сегодня 11:55
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