Клуб АПЛ готов заплатить 17 миллионов евро за нападающего "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Мартин Брэйтуэйт
может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс"
со ссылкой на Mundo Depоrtivo.
"Вест Хэм"
готов заплатить 17 миллионов евро за игрока сборной Дании. Также интерес к нему проявляет "Эвертон".
В этом сезоне Брэйтуэйт сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил девять голов и сделал одну голевую передачу.
Датчанин перешел в каталонский клуб из "Леганеса" в феврале, подписав контракт до 2024 года. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 18 миллионов евро. При этом "сине-гранатовые" имеют приоритетное право расстаться с игроком сразу после окончания сезона в случае неудовлетворительных результатов.
Текущая рыночная стоимость футболиста составляет 9,5 миллиона евро.