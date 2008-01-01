Состав лондонского "Арсенала" может пополниться игроком "Барселоны"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает "Чемпионат".



Игрок может перейти в "Арсенал" на правах аренды. При этом клубы будут вместе выплачивать ему зарплату.



Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет выручить с продажи Филиппе 80 миллионов евро. При этом "сине-гранатовые" до сих пор не получали конкретных предложений о покупке 28-летнего хавбека.



Напомним, Коутинью уже имеет опыт выступления в чемпионате Англии. Он защищал цвета "Ливерпуля" с 2013 по 2018 год, после чего перешел в "Барселону".



В минувшей кампании-2019/2020 Коутиньо записал в свой актив девять голов и восемь результативных передач в 34 матчах за "Баварию" во всех турнирах.