Английская премьер-лига подвела итоги сезона-2019/20, определив обладателей "Золотой бутсы" и "Золотой перчатки".



Так, лучшим бомбардиром стал нападающий "Лестера" Джейми Варди. 33-летний форвард в 35 матчах сезона забил 23 гола. На втором месте форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг (22 гола в 36 встречах). Столько же голов забил Дэнни Ингс ("Саутгемптон"), сыгравший во всех 38 матчах сезона.





Больше всех "сухих" матчей за сезон провел голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон. Бразилец принял участие в 35 матчах АПЛ, в 16 встречах он ушел с поля без пропущенных мячей. Эдерсон стал первым вратарем "Сити" после Джо Харта, который ранее завоевал эту награду. Харт получил "Золотую перчатку" по итогам сезона-2014/15.



Второе место занял голкипер "Бернли" Ник Поуп - 15 игр "на ноль". Третье место поделили несколько вратарей: Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед", Алиссон из "Ливерпуля", Каспер Шмейхель из "Лестера", Руй Патрисиу из "Вулверхэмптона" и Дин Хендерсон из "Шеффилд Юнайтед" - все они провели 13 "сухих" матчей.







В "Сити" ушла еще одна индивидуальная награда - Кевин Де Брюйне стал лучшим плеймейкером АПЛ за 20 результативных передач в 35 матчах - это повторение знаменитого рекорда Тьерри Анри из "Арсенала".



Второе место по количеству голевых передач в этом сезоне заняли три футболиста - Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм Хотспур") и Давид Сильва ("Манчестер Сити"). Каждый из них отдал по 10 ассистов.