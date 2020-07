Объявлены обладатели "Золотой бутсы" и "Золотой перчатки" АПЛ

Английская премьер-лига подвела итоги сезона-2019/20, определив обладателей "Золотой бутсы" и "Золотой перчатки".



Так, лучшим бомбардиром стал нападающий "Лестера" Джейми Варди. 33-летний форвард в 35 матчах сезона забил 23 гола. На втором месте форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг (22 гола в 36 встречах). Столько же голов забил Дэнни Ингс ("Саутгемптон"), сыгравший во всех 38 матчах сезона.

