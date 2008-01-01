"Манчестер Юнайтед" и "Челси" пробились в Лигу чемпионов

Ранее путевки туда завоевали "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Игроки "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Англия
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Вчера 23:38

Определились все участники Лиги чемпионов от Англии, передает корреспондент Vesti.kz

Две последние путевки завоевали "Манчестер Юнайтед" и "Челси". У обеих команд по 66 очков, но команда Уле-Гуннара Сульшера благодаря лучшей разнице мячей заняла третье место, а лондонцы - четвертое. 

В заключительном, 38-м, туре "МЮ" в гостях победил "Лестер" - 2:0. На 71-й минуте пенальти реализовал Бруно Фернандес, а на 98-й с игры забил Джесси Лингард



Победой со счетом 2:0 завершил сезон и "Челси", который дома принимал "Вулверхэмптон". Оба мяча хозяева забили в добавленное к первому тайму время: на первой минуте отличился Мэйсон Маунт, а на четвертое - Оливье Жиру



Ранее участие в ЛЧ себе обеспечили "Ливерпуль" (99 очков), досрочно ставший чемпионом АПЛ, и "Манчестер Сити" (81), занявший второе место. В ЛЧ все представители Англии стартуют с группового раунда. 

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Метки:
Манчестер Юнайтед Челси Лига чемпионов АПЛ Лестер Ливерпуль Манчестер Сити
Футбол Англия
0
Вчера 23:38
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