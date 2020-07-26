"Манчестер Юнайтед" и "Челси" пробились в Лигу чемпионов

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Две последние путевки завоевали "Манчестер Юнайтед" и "Челси". У обеих команд по 66 очков, но команда Уле-Гуннара Сульшера благодаря лучшей разнице мячей заняла третье место, а лондонцы - четвертое.
В заключительном, 38-м, туре "МЮ" в гостях победил "Лестер" - 2:0. На 71-й минуте пенальти реализовал Бруно Фернандес, а на 98-й с игры забил Джесси Лингард.
Победой со счетом 2:0 завершил сезон и "Челси", который дома принимал "Вулверхэмптон". Оба мяча хозяева забили в добавленное к первому тайму время: на первой минуте отличился Мэйсон Маунт, а на четвертое - Оливье Жиру.
Ранее участие в ЛЧ себе обеспечили "Ливерпуль" (99 очков), досрочно ставший чемпионом АПЛ, и "Манчестер Сити" (81), занявший второе место. В ЛЧ все представители Англии стартуют с группового раунда.
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