"Арсенал" начал поиски нового Аршавина

Россиянин забил 31 гол и отдал 46 ассистов за "канониров".

Андрей Аршавин. Фото: The Times©
Новости спорта Футбол Англия
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Вчера 20:22

Главный тренер английского "Арсенала" Микель Артета назвал приоритетом на летнее трансферное окно покупку плеймейкера, сообщает Eurosport

Испанский специалист отметил, что у клуба в прошлом были игроки такого плана. В список он включил и россиянина Андрея Аршавина, который завершил карьеру в 2018 году в "Кайрате". 

За "Арсенал" Аршавин выступал с 2009 по 2013 год. За 144 матча во всех турнирах россиянин забил 31 гол и отдал 46 ассистов. 

"Посмотрите на игроков, которые были у клуба в прошлом на позиции десятого номера. Ты вспоминаешь Санти Касорлу, Томаша Росицки, Андрея Аршавина, Аарона Рэмзи, Генриха Мхитаряна. Даже Джек Уилшир поиграл в этой зоне. Сейчас всех этих игроков уже нет в "Арсенале". Нам нужно возобновить этот цикл. Такого рода игроки являются важной частью любой команды", - цитирует Артету Goal.

С 2016 по 2018 год Аршавин сыграл 108 матчей за "Кайрат" во всех турнирах и забил 30 голов. С алматинцами экс-капитан сборной России трижды стал серебряным призером КПЛ, дважды завоевал Кубок и выиграл один Суперкубок. 

Сейчас 39-летний Аршавин работает экспертом на телевидении, советником гендиректора "Зенита" по молодежному футболу и тренером команды игроков 2004 года рождения в академии питерцев.   

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Метки:
Арсенал Аршавин Андрей Кайрат ФК АПЛ
Футбол Англия
0
Вчера 20:22
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