"Арсенал" начал поиски нового Аршавина

Главный тренер английского "Арсенала" Микель Артета назвал приоритетом на летнее трансферное окно покупку плеймейкера, сообщает Eurosport.



Испанский специалист отметил, что у клуба в прошлом были игроки такого плана. В список он включил и россиянина Андрея Аршавина, который завершил карьеру в 2018 году в "Кайрате".



За "Арсенал" Аршавин выступал с 2009 по 2013 год. За 144 матча во всех турнирах россиянин забил 31 гол и отдал 46 ассистов.



"Посмотрите на игроков, которые были у клуба в прошлом на позиции десятого номера. Ты вспоминаешь Санти Касорлу, Томаша Росицки, Андрея Аршавина, Аарона Рэмзи, Генриха Мхитаряна. Даже Джек Уилшир поиграл в этой зоне. Сейчас всех этих игроков уже нет в "Арсенале". Нам нужно возобновить этот цикл. Такого рода игроки являются важной частью любой команды", - цитирует Артету Goal.



С 2016 по 2018 год Аршавин сыграл 108 матчей за "Кайрат" во всех турнирах и забил 30 голов. С алматинцами экс-капитан сборной России трижды стал серебряным призером КПЛ, дважды завоевал Кубок и выиграл один Суперкубок.



Сейчас 39-летний Аршавин работает экспертом на телевидении, советником гендиректора "Зенита" по молодежному футболу и тренером команды игроков 2004 года рождения в академии питерцев.