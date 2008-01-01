Стали известны сроки нового сезона чемпионата Англии по футболу

Сезон-2020/21 чемпионата Англии по футболу начнется 12 сентября 2020 года, сообщается на официальном сайте премьер-лиги.

Заключительный матч сезона пройдет 23 мая 2021 года.

Текущий сезон премьер-лиги, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, завершится в воскресенье. Чемпионом Англии стал "Ливерпуль", мерсисайдцы победили в чемпионате страны впервые после 30-летнего перерыва.

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