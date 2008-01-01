Футболиста "Ливерпуля" ограбили во время празднования чемпионства

Дом полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо подвергся ограблению, передает "Чемпионат" со ссылкой на британские СМИ. Футболист в это время отмечал с командой победу в английской премьер-лиге.

Инцидент произошел, когда проходили праздничные церемонии после матча команды с "Челси" в 37-м туре.

По сообщениям полиции, было похищено несколько ювелирных изделий, а также серый Audi RS6, который позднее был замечен и найден в одном из районов Уигана.

Ранее подобному ограблению подвергся дом Садио Мане во время игры с мюнхенской "Баварией" в 2019 году, а до этого Деян Ловрен, Роберто Фирмино, Пепе Рейна, Даниэль Аггер и Ежи Дудек также стали жертвами воров.

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