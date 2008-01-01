Казахстанская команда вышла в плей-офф престижного турнира по Dota 2 после подписания экс-игрока NaVi

Они уверенно выиграли свою группу.

Фото: NaVi
Новости спорта Киберспорт Dota2
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Сегодня 13:53
Казахстанская команда Khan по Dota 2 пробилась в плей-офф турнира Summit 13 с призовым фондом 50 000 долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

На групповом этапе "ханы" уверенно обыграли крепкие европейские команды 5men и Ninjas in Pyjamas. В четвертьфинале казахстанцы сыграют против российского коллектива Live to Win. Между тем победитель состязания станет известен 8 ноября.



Напомним, что накануне "ханов" пополнил бывший игрок украинского клуба NaVi по Dota 2 белорус Никита Young G Бочко.

Параллельно команда из Казахстана выступает на EPIC League с призовым фондом 550 000 долларов.
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Киберспорт Khan
Киберспорт Dota2
0
Сегодня 13:53
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