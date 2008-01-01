Казахстанец - единственный из команды Gambit по Dota 2 избежал "чистки" в составе

Он выступает за клуб с 2019 года.

Фото: Gambit©
Новости спорта Киберспорт Dota2
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Сегодня 18:05
Казахстанский киберспортсмен Даниял XsVamp1re Алибаев избежал чистки в составе команды Gambit по Dota 2. Российская организация уже представила его одноклубников, передает корреспондент Vesti.kz 

Об этом организация сообщила на своих официальных аккаунтах. К Алибаеву присоединились россияне Антон DyrachYO Шкредов, Артем Lorenof Мельник, Андрей meLes Романов и Альберт eine Гараев

При этом игроки прошлого состава Кыялбек dream' Тайиров из Кыргызстана и россиянин Данил gpK~ Скутин были переведены в резерв.

Напомним, что Алибаев выступает за российский коллектив Gambit с 2019 года. В последний раз за команду он играл в июне. Между тем, казахстанец в качестве стендина (временного игрока - прим. Vesti.kz) сыграл за OmegaLil в турнире Omega League.
Метки:
Киберспорт Gambit
Киберспорт Dota2
0
Сегодня 18:05
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