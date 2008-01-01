Самая успешная казахстанская команда по Dota 2 добилась победы после смены менеджера

Казахстанская команда Khan по Dota 2 одержала победу после смены менеджера, передает корреспондент Vesti.kz.



На эту должность после вылета "ханов" из турнира ESL Germany с призовым фондом 400 000 долларов был приглашен известный в прошлом казахстанский киберспортсмен Ернар Mantis Уразбаев.



Накануне казахстанский клуб обыграл Hell Raisers со счетом 2:1 и вышел в полуфинал BTS Series. Сегодня, 29 сентября, "ханы" сыграют с Viking.GG за выход в финал турнира с призовым фондом 50 000 долларов.



При этом коллектив казахстанца Айбека Naive Токаева пять раз подряд выходил в плей-офф различных соревнований, таких, как Omega League, Arena of Blood Season 2, OMG Summer Cup и Vulkan Fight Series.