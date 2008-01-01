Сильнейшая казахстанская команда по Dota 2 "недосчиталась" 400 тысяч долларов и сменила менеджера

Казахстанская команда Khan по Dota 2 сменила менеджера после вылета с турнира ESL One Germany 2020, призовой фонд которого составлял 400 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.



На эту должность был приглашен известный в прошлом казахстанский киберспортсмен Ернар Mantis Уразбаев. Ранее он играл за "ханов" в нескольких матчах. За свою карьеру он выигрывал несколько республиканских турниров и едва не пробился на чемпионат мира по Dota 2.



Остановившийся в шаге от чемпионата мира по Dota 2 казахстанец завершил карьеру игрока



Отметим, что команда Khan получила прямое приглашение в закрытые квалификации, но дважды проиграла Winstrike и Extremum с одинаковым счетом 1:2 и вылетела с турнира.



При этом коллектив казахстанца Айбека Naive Токаева пять раз подряд выходил в плей-офф различных соревнований, таких как Omega League, Arena of Blood Season 2, OMG Summer Cup и Vulkan Fight Series.