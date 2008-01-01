"Ханы" на подъеме. Казахстанская команда пробилась в плей-офф пятого подряд международного турнира по Dota 2

Она потерпела всего два поражения на групповом этапе.

Фото: Empire©
Новости спорта Киберспорт Dota2
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Сегодня 13:45

Казахстанская команда Khan пробилась в плей-офф турнира BTS Pro Series Season 3 по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.

"Ханы" достаточно ровно прошли групповой раунд. На их счету две победы, четыре ничьи и два поражения. Это позволило набрать восемь очков и занять четвертое место, которое принесло путевку в четвертьфинал.

Отметим, что для коллектива казахстанца Айбека Naive Токаева это пятый плей-офф подряд. Ранее "ханы" выходили в данную стадию турниров Omega League, Arena of Blood Season 2, OMG Summer Cup и Vulkan Fight Series.

В плей-офф казахстанцы сыграют с командой Mudgolems. Игра состоится 27 сентября. Соревнование с призовым фондом 50 000 долларов завершится 30 сентября.

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Киберспорт Khan
Киберспорт Dota2
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Сегодня 13:45
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