Девушка участника чемпионата мира по Dota 2 сделала горячий косплей

Девушка профессионального киберспортсмена из российской команды Team Unique по Dota 2 Ивана VANSKOR Скорохода сделала косплей на персонажа Caitlyn из League of Legends. За основу костюма она взяла образ из летней линейки Pool Party, передает корреспондент Vesti.kz.



Очаровательная Виктория Кот решила освежить свое портфолио образом популярного керри-героя (основного персонажа - прим. Vesti.kz). По истории игры Caitlyn - шериф города Пилтовер с мощной винтовкой. В пляжном образе оружие стреляет водяными брызгами.



Отметим, что девушка стремительно развивается в среде косплея. За несколько лет она успела поучаствовать в нескольких фотосессиях, появляясь в образах персонажей компьютерных игр.



В свою очередь, ее парень начал киберспортивную карьеру в 2013 году. VANSKOR успел поиграть за несколько коллективов, в числе которых были NAVI, Team Empire и Gambit. Вместе с NAVI он пробился на чемпионат мира The International 2015, где занял 13-е место. Сейчас Скороход выступает за Team Unique.























Фото: vk.com/vick_torie