Матч казахстанской команды вошел в топ-3 самых просматриваемых на групповом турнире Omega League Divine

Матч казахстанского клуба Khan с российским Tempo вошел в число самых просматриваемых на групповом турнире Omega League Divine по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.

За игрой в рамках группового раунда соревнования следили 95 079 зрителей. Более высокий показатель продемонстрировали российские EXTREMUM и TEMPO, их игры посмотрели 107 888 человек.



"Ханы" с Айбеком Naive Токаевым сенсационно вышли из группы и преодолели две стадии плей-офф. Сначала команда победила Team Unique (2:1) и Hell Raisers (2:1), но уступила участнику последнего чемпионата мира - The International, Ninjas in Pyjamas (0:2). Этот результат позволил занять пятое-шестое места и заработать 3 500 долларов.

Казахстанская команда по Dota 2 выдала "самую безумную серию турнира" и вместе с Virtus.pro покинула Omega League



Победителем основного дивизиона стала Team Secret, которая в финале обыграла двукратных чемпионов мира OG (3:0). За этой игрой следили более 400 000 человек.