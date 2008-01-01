"Просто вау!". Казахстанские дотеры помогли аутсайдеру выиграть турнир от ESL в Германии

При этом капитаном команды был представитель Казахстана.

Фото: ESL©
Новости спорта Киберспорт Dota2
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Сегодня 14:40
Немецкая команда Recast Gaming с казахстанцами Бекжаном b1kA Жандировым и Азаматом SamSam Байтасовым выиграла турнир ESL Meisterschaft по Dota 2 с призовым фондом 30 000 долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

В решающем матче Recast Gaming обыграли 5UpJungz со счетом 2:0. На обе карты команда казахстанцев потратила меньше часа. Победитель турнира получил 10 000 долларов. При этом триумфатор начинал путь с открытых квалификаций и всерьез никем не воспринимался.  Добавим, что капитаном команды на протяжении всего соревнования был Жандиров. Казахстанец по итогам турнира вошел в топ-5 полезных игроков.

И Байтасов, и Жандиров выступают за организацию Cyberium Seed, которая достойно сыграла в рамках Omega League. Клуб пробился в плей-офф и занял девятое место, завоевав 2 000 долларов.

"Все в Германии думали, что мы проиграем". Казахстанский дотер - об успехе на двух престижных турнирах, планах и своих кумирах
Метки:
Киберспорт Cyberium Seed
Киберспорт Dota2
0
Сегодня 14:40
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