"Просто вау!". Казахстанские дотеры помогли аутсайдеру выиграть турнир от ESL в Германии

Немецкая команда Recast Gaming с казахстанцами Бекжаном b1kA Жандировым
и Азаматом SamSam Байтасовым
выиграла турнир ESL Meisterschaft по Dota 2 с призовым фондом 30 000 долларов, передает корреспондент Vesti.kz
.
В решающем матче Recast Gaming обыграли 5UpJungz со счетом 2:0. На обе карты команда казахстанцев потратила меньше часа. Победитель турнира получил 10 000 долларов. При этом триумфатор начинал путь с открытых квалификаций и всерьез никем не воспринимался.
Добавим, что капитаном команды на протяжении всего соревнования был Жандиров. Казахстанец по итогам турнира вошел в топ-5 полезных игроков.
И Байтасов, и Жандиров выступают за организацию Cyberium Seed, которая достойно сыграла в рамках Omega League. Клуб пробился в плей-офф и занял девятое место, завоевав 2 000 долларов.
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