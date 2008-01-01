Казахстанская команда по Dota 2 выдала "самую безумную серию турнира" и вместе с Virtus.pro покинула Omega League

Казахстанская команда Khan завершила свое выступление на турнире Omega League Divine по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz
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Данное соревнование по Dota 2 проходит в двух дивизионах. "Ханы" оказались последними представителями Казахстана, пройдя две стадии плей-офф. Сначала командой Айбека Naive Токаева
была побеждена Team Unique (2:1), а затем - Hell Raisers (2:1). Однако барьер в виде участника последнего чемпионата мира - The International, Ninjas in Pyjamas оказался непреодолимым. При этом казахстанцы владели солидным преимуществом, но недостаток опыта привел к поражению со счетом 0:2. Этот матч комментаторы и эксперты уже назвали "самым безумным на турнире".
Отметим, что данный результат позволил "ханам" занять 5-6 место и заработать 3 500 долларов.
Между тем, за бортом высшего дивизиона турнира оказался российский гранд Virtus.pro. В невероятной по накалу битве "медведи" уступили Team Liquid (1:2). Их выигрыш составил 15 000 долларов.
Призовой фонд турнира составляет 560 000 долларов, во второй лиге команды соревнуются за 50 000.