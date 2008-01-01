"В киберспорте нет границ". Казахстанец променял мечту о карьере футболиста и выиграл турнир по Dota 2

20-летний казахстанец Айтлен Туганбаев
мог стать профессиональным футболистом, но судьба распорядилась по-другому. Проблемы со здоровьем помешали исполнению его мечты, но парень нашел себя в киберспорте. Недавно он стал победителем республиканского турнира по Dota 2. В беседе с корреспондентом Vesti.kz
он рассказал, как киберспорт помог найти себя.
- Турнир назывался Alaman Stay Home. Он организован Федерацией киберспорта Казахстана. В первом сезоне мы участвовали и заняли второе место. На этот раз моя новая команда не смогла участвовать, так как один из игроков был из России. В итоге тем составом играть не смогли. Меня позвали ребята из Team Solid, с которыми я играл в первом сезоне. Сложности испытали в гранд-финале. Мы проиграли первую игру и неудачно начали вторую, но камбэкнув, мы спокойно прошли турнир. Уровень конкуренции не был высоким. Есть пара хороших команд, но соперники были слабее, - рассказал Туганбаев.
- Сколько денег заработали?
- За проход квалификации нам дали 25 тысяч тенге, а за первое место 350 тысяч тенге. Часть уйдет на налоги, поэтому точную сумму не знаю. Честно говоря, все необходимое у меня есть. Может погуляю, что-то куплю племяннику. В целом, за все время я заработал около 1500 долларов.
- Какой у вас рейтинг и был ли опыт профессиональных матчей?
- ММР (индивидуальный рейтинг - прим. Vesti.kz) - 8000. Это 370-й ранг в Европе. Я участвовал во многих онлайн турнирах. Однако, если брать в расчет Major или Minor, то пробивался лишь в 1/8 финала открытых квалификаций.
- Как вас занесло в киберспорт?
- В детстве я всегда играл на компьютере. Лет в семь я начал играть в Warcraft, а затем друзья показали мне первую Dota. В Dota 2 начал играть в 2013 году. Я не думал стать киберспортсменом. Тогда я занимался профессионально футболом. Однако я очень сильно заболел. Была инфекция. Сначала начались проблемы с животом. Затем появились осложнения и у меня начали болеть ноги. Я даже не мог ходить. Мой образ жизни поменялся на лежачий. Тогда начал играть в Dota 2. Это все было ради веселья. Затем меня затянуло в соревновательную среду.
- Киберспорт помог вам справиться с депрессией?
- Честно сказать, у меня тогда не было депрессии. Я не думал, что это надолго. Еще недельку и вернусь. Первый год мне снились сны, как я возвращаюсь на тренировку и объяснял тренеру, куда я пропал. В целом переход в киберспорт незаметно прошел. Несомненно, для моих ног не очень хорошо, когда я много сижу. Раньше я много ходил в горы, чтобы нагрузку давать. Сейчас каждый день стараюсь прогуливаться и кататься на велосипеде. Я борюсь с этой проблемой уже лет шесть. Бывало, что мне становилось лучше, но сыграть в футбол я не могу. Я уже не помню, как ощущается "нормальное состояние ног". Я не позиционирую себя, как больного. Иногда обидно, когда друзья зовут поиграть в футбол, а у меня не получается. Однако в Dota 2 я могу добиваться успехов. Это один из главных плюсов для меня.
- Были какие-нибудь яркие моменты?
- В 2017 году мы на одном из турниров обыграли Team Empire (участника TI 2017). До этой игры они тем составом прошли на Dota Asian Championship. Против нас у них была замена: вместо Chappie сыграл Crystallize, который сейчас играет в NaVi. Также однажды мы с ребятами сыграли против Miracle и его друзей (самый популярный игрок планеты - прим. Vesti.kz) в финале "батл капа" (любительский турнир) и победили их.
- Как ваши родные отнеслись к увлечению киберспортом?
- У многих родные негативно относятся к увлечению компьютерами. Мои родители отнеслись хорошо. Я им показывал много новостей о турнирах. Они поняли, что я этим горю. Папа меня сразу поддержал. Когда я начал выигрывать первые турниры и приносить деньги, то родители поняли, что я занимаюсь, чем-то стоящим.
- Сколько времени уделяете тренировкам? Какие цели у вас?
- В день играю по восемь часов. Моя промежуточная цель попасть в топ-100 Европы, а также добиться со своей командой общего понимания игры. Мои намерения в Dota очень серьезные. Я очень много времени уделяю этому и подход у меня серьезный. Я хочу попасть на профи-сцену. Однако для этого нужно много работать. Также нужно везение. Нужно найти сильную команду или набрать высокий ММР, чтобы привлечь внимание профессионалов.
- Какое место у киберспорта в вашей жизни?
- Огромным плюсом киберспорта является то, что нет границ. Можешь играть с кем-нибудь из других стран. Также в условиях пандемии киберспорт продолжил функционировать. Киберспорт помог мне занять себя чем-то пока я болел. Это заменило футбол. Благодаря киберспорту я нашел новых друзей. Мы бы вряд ли близко общались с моим другом, если бы я играл в футбол. Нас объединила Dota. Благодаря киберспорту я путешествовал по Казахстану. Хочу добиться успеха, чтобы содержать себя, занимаясь любимым делом.
Фотографии предоставлены Айтленом Туганбаевым.