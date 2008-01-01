Казахстанское дерби и камбэк от "ханов". Как проходит плей-офф Omega League по Dota 2

Турнир завершится 5 сентября.

Айбек Токаев. Фото:Empire©
Новости спорта Киберспорт Dota2
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Сегодня 12:39
В плей-офф турнира Omega League Divine по Dota 2 пробились все три команды с казахстанцами. Подробнее о матчах решающей стадии рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Данное соревнование по Dota 2 проходит в двух дивизионах. Казахстанские команды представлены во второй по силе лиге. Уверенно из своих подгрупп вышли коллективы OmegaLil c Абдималик Malik Сайлау и Cyberium Seed с Бекжаном b1kA Жандировым и Азаматом SamSam Байтасовым. Соперники встретились в первом раунде плей-офф, где в упорной борьбе сильнее оказался OmegaLil (2:1).

В свою очередь еще одна казахстанская команда Khan, за которую играет Айбек Naive Токаев, чудом попала в следующий раунд. В групповой стадии "ханы" лишь благодаря переигровкам, где они выиграли российские Tempo и EXTREMUM, пробились в плей-офф. Однако в этом раунде коллектив Токаева уверенно разобрался с крепким Team Unique (2:1).

На следующей стадии OmegaLil сыграет с Cyber Legacy, а Khan померится силами с Hellraisers.

Напомним, что призовой фонд турнира составляет 560 000 долларов, при этом во второй лиге команды соревнуются за 50 000.
Метки:
Киберспорт Khan Cyberium Seed
Киберспорт Dota2
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Сегодня 12:39
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