Казахстанское дерби и камбэк от "ханов". Как проходит плей-офф Omega League по Dota 2

В плей-офф турнира Omega League Divine по Dota 2 пробились все три команды с казахстанцами. Подробнее о матчах решающей стадии рассказывает корреспондент Vesti.kz
.
Данное соревнование по Dota 2 проходит в двух дивизионах. Казахстанские команды представлены во второй по силе лиге. Уверенно из своих подгрупп вышли коллективы OmegaLil c Абдималик Malik Сайлау
и Cyberium Seed с Бекжаном b1kA Жандировым и Азаматом SamSam Байтасовым
. Соперники встретились в первом раунде плей-офф, где в упорной борьбе сильнее оказался OmegaLil (2:1).
В свою очередь еще одна казахстанская команда Khan, за которую играет Айбек Naive Токаев
, чудом попала в следующий раунд. В групповой стадии "ханы" лишь благодаря переигровкам, где они выиграли российские Tempo и EXTREMUM, пробились в плей-офф. Однако в этом раунде коллектив Токаева уверенно разобрался с крепким Team Unique (2:1).
На следующей стадии OmegaLil сыграет с Cyber Legacy, а Khan померится силами с Hellraisers.
Напомним, что призовой фонд турнира составляет 560 000 долларов, при этом во второй лиге команды соревнуются за 50 000.
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