Стремительна в игре и неотразима в жизни. Знакомимся с очередной красоткой казахстанского киберспорта

Все больше ярких стримерш появляется в казахстанском киберспорте. Сегодня, мы познакомимся с 21-летней Алией Бекбаевой -
одной из сильнейших игроков-девушек по Dota 2 в стране. Подробнее о лучшей Windranger в Казахстане - в материале Vesti.kz
.
Самое интересное, что Dota 2 стала первой любовью Алии в киберспорте. Свои силы в этой дисциплине геймерша попробовала по совету друга. Сейчас ее индивидуальный рейтинг составляет 6400 очков, что соответствует высшему уровню "Титан". При этом своего любимого персонажа Windranger она прокачала до 25-го уровня.
Девушка начала играть в Dota 2 лишь в 2017 году, добившись невероятного прогресса за три года. Стримить Алия решила после того, как ее пригласили прокомментировать одну из игр республиканского турнира. В августе этого года девушка создала аккаунт на Twitch и начала регулярно выходить в эфир под ником abqueen
. За несколько эфиров на нее подписались более 400 человек.
Она внимательно следит за выступлениями казахстанских киберспортсменов. Ее кумиром является игрок команды Nigma Аливи W33 Омар
. Параллельно она играет в шахматы и заботится о своем коте.
Фото
: личный архив Алии Бекбаевой