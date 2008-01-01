Стремительна в игре и неотразима в жизни. Знакомимся с очередной красоткой казахстанского киберспорта

Ее индвидуальный рейтинг составляет 6400.

Фото: instagram.com/nigmaabq/
Новости спорта Киберспорт Dota2
0
Сегодня 16:16
Все больше ярких стримерш появляется в казахстанском киберспорте. Сегодня, мы познакомимся с 21-летней Алией Бекбаевой - одной из сильнейших игроков-девушек по Dota 2 в стране. Подробнее о лучшей Windranger в Казахстане - в материале Vesti.kz.

Самое интересное, что Dota 2 стала первой любовью Алии в киберспорте. Свои силы в этой дисциплине геймерша попробовала по совету друга. Сейчас ее индивидуальный рейтинг составляет 6400 очков, что соответствует высшему уровню "Титан". При этом своего любимого персонажа Windranger она прокачала до 25-го уровня.

Девушка начала играть в Dota 2 лишь в 2017 году, добившись невероятного прогресса за три года. Стримить Алия решила после того, как ее пригласили прокомментировать одну из игр республиканского турнира. В августе этого года девушка создала аккаунт на Twitch и начала регулярно выходить в эфир под ником abqueen. За несколько эфиров на нее подписались более 400 человек.

Она внимательно следит за выступлениями казахстанских киберспортсменов. Ее кумиром является игрок команды Nigma Аливи W33 Омар. Параллельно она играет в шахматы и заботится о своем коте.





Фото: личный архив Алии Бекбаевой
Метки:
Киберспорт Девушки в спорте
Киберспорт Dota2
0
Сегодня 16:16
© 2008 - 2020 ТОО «EML»