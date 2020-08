Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 стал рекордным среди всех киберспортивных турниров в истории

Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 The International 10 превысил 34,3 миллиона долларов и стал самым рекордным в истории киберспортивных турниров, передает корреспондент Vesti.kz.



Ранее лидерство принадлежало призовым The International 9, на котором разыграли 34 330 068 долларов.



Отметим, что базовый призовой фонд The International составляет всего лишь 1,6 миллиона долларов. Остальная часть суммы формируется благодаря обычным игрокам в Dota 2, которые приобретают специальный боевой пропуск. Для того, чтобы побить рекорд прошлогоднего состязания потребовалось 92 дня. При этом призовые будут увеличиваться вплоть до завершения самого турнира.



Напомним, соревнование было запланировано на август этого года в Стокгольме (Швеция), однако из-за пандемии турнир был перенесен. Точная дата проведения соревнования будет известна позднее.



Последний The International состоялся в августе 2019 года в Китае. Турнир выиграла европейская команда OG, которая стала двукратным чемпионом.



Впервые в истории определился двукратный чемпион турнира по Dota 2 с призовым фондом 34 миллиона долларов