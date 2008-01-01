В финале престижного турнира по Dota 2 сыграют две казахстанские команды

В соревновании участвовали клубы из СНГ.

Фото:Dota2.com©
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Сегодня 13:44

Профессиональные казахстанские команды Cyberium Seed, Khan и Caspium определят победителя престижного турнира Glory off the Summer по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.

В турнире принимали участие десять команд, но в итоге борьбу за призовые места продолжат только казахстанские коллективы. Сегодня в 00:00 по времени Нур-Султана "ханы" сыграют с "каспийцами" матч до трех побед. Лучшая команда по итогам противостояния получит шанс выступить в гранд-финале с Cyberium Seed. Призовой фонд соревнования составляет 10 тысяч долларов.

В составе Caspium выступают казахстанцы Мадихан hAze Дархан, Исламбек ArrOw Саудабаев и Роман sad tomat Мукаев. За "ханов" играет Айбек Naive Токаев, а в Cyberium Seed числятся Бекжан b1kA Жандиров и Азамат SamSam Байтасов.

Отметим, что параллельно Khan и Cyberium Seed борются за победу в Omega League Divine.

Метки:
Киберспорт Cyberium Seed Khan Caspium
Киберспорт Dota2
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Сегодня 13:44
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