Казахстанец помог четвертьфиналисту ЧМ по Dota 2 одержать первую победу на турнире

Казахстанский киберспортсмен Дулат godd4m Сейдимомын
помог российскому коллективу Empire одержать первую победу на турнире Omega League Divine по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz
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Казахстанец усилил россиян перед матчем с Unique и поучаствовал в убедительной победе над лидером группы B со счетом 2:0. Это поражение стало для Unique первым в групповом раунде. Сам Сейдимомын выступает за команду в качестве стендина (временного игрока - прим. Vesti.kz).
Отметим, что команда Empire участвовала в чемпионате мира - The International. Наибольшего успеха она добилась в 2017 году, когда попала в четвертьфинал состязания.
Напомним, что именно победа на "имперцами" обеспечила
казахстанский клуб Cyberium Seed путевкой в плей-офф турнира.