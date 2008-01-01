Казахстанец помог четвертьфиналисту ЧМ по Dota 2 одержать первую победу на турнире

Он выступает в роли стендина.

Дулат Сейдимомын. Фото из личного архива.
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Сегодня 14:53
Казахстанский киберспортсмен Дулат godd4m Сейдимомын помог российскому коллективу Empire одержать первую победу на турнире Omega League Divine по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец усилил россиян перед матчем с Unique и поучаствовал в убедительной победе над лидером группы B со счетом 2:0. Это поражение стало для Unique первым в групповом раунде. Сам Сейдимомын выступает за команду в качестве стендина (временного игрока - прим. Vesti.kz).

Отметим, что команда Empire участвовала в чемпионате мира - The International. Наибольшего успеха она добилась в 2017 году, когда попала в четвертьфинал состязания.

Напомним, что именно победа на "имперцами" обеспечила казахстанский клуб Cyberium Seed путевкой в плей-офф турнира.
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Сегодня 14:53
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