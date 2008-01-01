Казахстанская команда обыграла четвертьфиналиста ЧМ и обеспечила себе место в плей-офф турнира по Dota 2

Команда Cyberium Seed, в составе которой играют Бекжан b1kA Жандиров и Азамат SamSam Байтасов, обеспечила себе выход в плей-офф турнира Omega League Divine по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.



Коллектив Жандирова и Байтасова уверенно разобрался с российским Empire (2:0), который известен своим попаданием в четвертьфинал чемпионата мира - The International 2017. Эта победа стала третьей в рамках группового раунда и обеспечила Cyberium Seed место в плей-офф турнира.



Ранее клуб казахстанцев обыграл российский 5comrades и украинский B8, но уступил Unique.



В другой группе OmegaLil, в составе которой играет Абдималик Malik Сайлау, набрал шесть очков и занимает второе место в своей группе. Здесь же выступает команда Khan с казахстанцем Айбеком Naive Токаевым, которая находится на третьей строчке, имея в своем активе всего три балла.



В следующую стадию турнира проходят по три лучшие команды из группы. Призовой фонд Omega League Divine составляет 50 000 долларов.