Казахстанские команды стали лучшими в групповом раунде турнира по Dota 2

Казахстанские команды Cyberium Seed
и Khan
заняли первые два места по итогам группового раунда престижного турнира Glory of the Summer по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz
.
Первая позиция осталась за Сyberium Seed, который одержал пять побед и трижды сыграл вничью. Следом расположились "ханы", которые выиграли четыре раза, четырежды поделили очки и лишь раз проиграли по ходу турнира.
Соревнование продлится до 23 августа. Его призовой фонд составляет 10 тысяч долларов.
За Cyberium Seed выступают казахстанцы Бекжан b1kA Жандиров
и АзаматSamSam Байтасов
, а за Khan играет Айбек Naive Токаев
. Обе команды параллельно участвуют в соревновании Omega League Divine.
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