Казахстанские команды стали лучшими в групповом раунде турнира по Dota 2

В соревновании принимают участие десять коллективов.

Фото: Khan©
Новости спорта Киберспорт Dota2
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Сегодня 18:23
Казахстанские команды Cyberium Seed и Khan заняли первые два места по итогам группового раунда престижного турнира Glory of the Summer по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.

Первая позиция осталась за Сyberium Seed, который одержал пять побед и трижды сыграл вничью. Следом расположились "ханы", которые выиграли четыре раза, четырежды поделили очки и лишь раз проиграли по ходу турнира.

Соревнование продлится до 23 августа. Его призовой фонд составляет 10 тысяч долларов.

За Cyberium Seed выступают казахстанцы Бекжан b1kA Жандиров и АзаматSamSam Байтасов, а за Khan играет Айбек Naive Токаев. Обе команды параллельно участвуют в соревновании Omega League Divine.

Капитан казахстанской команды по Dota 2 покинул состав в разгар престижного турнира
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Киберспорт Dota2
0
Сегодня 18:23
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