Казахстанская команда оказалась в шаге от выхода в плей-офф престижного турнира по Dota 2

Команда Cyberium Seed, в составе которой играют Бекжан b1kA Жандиров и Азамат SamSam Байтасов, одержала вторую победу на турнире Omega League Divine по Dota 2 и получила прекрасный шанс пройти в плей-офф соревнования, передает корреспондент Vesti.kz.



Она без проблем разобралась с 5comrades (2:0). Эта победа стала второй в рамках группового раунда, при этом коллектив уступил Unique и обыграл B8, за который играет лучший дотер в СНГ Даниил Dendi Ишутин.



Cyberium Seed осталось сыграть два матча с российскими Hell Raisers и Empire. Победа в одной из этих встреч обеспечит место в плей-офф.



В следующую стадию турнира проходят по три лучшие команды из группы. Призовой фонд Omega League Divine составляет 50 000 долларов.