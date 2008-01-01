Казахстанская команда оказалась в шаге от выхода в плей-офф престижного турнира по Dota 2

Ранее она обыграла клуб лучшего дотера в СНГ.

Фото: Cyberdogs©
Новости спорта Киберспорт Dota2
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Сегодня 18:08

Команда Cyberium Seed, в составе которой играют Бекжан b1kA Жандиров и Азамат SamSam Байтасов, одержала вторую победу на турнире Omega League Divine по Dota 2 и получила прекрасный шанс пройти в плей-офф соревнования, передает корреспондент Vesti.kz.

Она без проблем разобралась с 5comrades (2:0). Эта победа стала второй в рамках группового раунда, при этом коллектив уступил Unique и обыграл B8, за который играет лучший дотер в СНГ Даниил Dendi Ишутин.

Cyberium Seed осталось сыграть два матча с российскими Hell Raisers и Empire. Победа в одной из этих встреч обеспечит место в плей-офф.

В следующую стадию турнира проходят по три лучшие команды из группы. Призовой фонд Omega League Divine составляет 50 000 долларов.

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Киберспорт Dota2
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Сегодня 18:08
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