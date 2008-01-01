Капитан казахстанской команды по Dota 2 покинул состав в разгар престижного турнира

Без него был проигран второй матч подряд.

Фото: Khan©
Новости спорта Киберспорт Dota2
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Сегодня 16:28

Капитан казахстанской команды Khan по Dota 2 Владислав BLACKARHANGEL Иващенко принял решение покинуть состав и взять небольшую игровую паузу, передает корреспондент Vesti.kz

Об этом киберспортсмен сообщил на своей странице в ВКонтакте. По словам Иващенко, ему необходимо переосмыслить некоторые моменты.

"Принято решение взять перерыв до конца августа. Сейчас у меня очевидный спад и я немного устал. Глянем, что будет после перерыва. Еще поборемся", - отметил Иващенко.

В качестве замены капитану "ханы" пригласили россиянина Александра Accell Литвиненко. Измененный состав команды уступил лидеру группы Cyber Legacy со счетом 1:2. Это поражение стало вторым на турнире Omega League.

Отметим, что BLACKARHANGEL перешел в команду в июне этого года. 

В данный момент за Khan также выступают казахстанец Айбек Naive Токаев, россиянин Георгий Gilgir Свистунов и белорус Евгений Chshrct Кастрама.

Метки:
Киберспорт
Киберспорт Dota2
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Сегодня 16:28
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