Капитан казахстанской команды по Dota 2 покинул состав в разгар престижного турнира

Капитан казахстанской команды Khan по Dota 2 Владислав BLACKARHANGEL Иващенко принял решение покинуть состав и взять небольшую игровую паузу, передает корреспондент Vesti.kz



Об этом киберспортсмен сообщил на своей странице в ВКонтакте. По словам Иващенко, ему необходимо переосмыслить некоторые моменты.



"Принято решение взять перерыв до конца августа. Сейчас у меня очевидный спад и я немного устал. Глянем, что будет после перерыва. Еще поборемся", - отметил Иващенко.



В качестве замены капитану "ханы" пригласили россиянина Александра Accell Литвиненко. Измененный состав команды уступил лидеру группы Cyber Legacy со счетом 1:2. Это поражение стало вторым на турнире Omega League.



Отметим, что BLACKARHANGEL перешел в команду в июне этого года.



В данный момент за Khan также выступают казахстанец Айбек Naive Токаев, россиянин Георгий Gilgir Свистунов и белорус Евгений Chshrct Кастрама.