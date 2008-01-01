Одноклубника лучшего дотера в СНГ задержали во время протестов в Беларуси

Без него команда проиграла казахстанскому коллективу Cyberium Seed.

Фото: Twitter©
Новости спорта Киберспорт Dota2
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Сегодня 18:56

Игрок состава B8 Esports по Dota 2 Олег Lasthero- Демидович оказался задержан во время протестов в Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz.

Об этом сообщил его одноклубник Дмитрий Fishman Полищук в своем твиттере. Он также рассказал, что Демидовича отправили в Жодино, где находится изолятор временного содержания.



После президентских выборов 9 августа в Беларуси проходят забастовки и протесты. Отметим, что из-за этой ситуации команда Nemiga Gaming по CS:GO отказалась выступать на турнирах в ближайшее время.

Напомним, что в составе B8 Esports Демидович выступает вместе с лучшим дотером СНГ - Даниилом Dendi Ишутиным. 10 августа их коллектив был вынужден произвести две замены и уступил казахстанскому Cyberium Seed (0:2).

Метки:
Киберспорт Беларусь Забастовка
Киберспорт Dota2
0
Сегодня 18:56
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