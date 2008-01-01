Недавно созданная казахстанская команда по Dota 2 выиграла "серебро" на первом турнире

Казахстанская команда Caspium успешно выступила на своем дебютном турнире по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.



Она пробилась в гранд-финал Time of Bet Cup, где в упорной борьбе уступила российскому клубу Nova со счетом 2:3. Этот результат позволил Caspium заработать 1000 долларов. Всего в турнире принимали участие 12 команд.



В составе Caspium выступают казахстанцы Мадихан hAze Дархан, Исламбек ArrOw Саудабаев и Роман sad tomat Мукаев. Киберспортивный проект был создан в июле этого года.



Добавим, что в соревновании принимала участие казахстанская команда Cyberium Seed, которая накануне в рамках Divine Omega League обыграла команду лучшего киберспортсмена в истории СНГ - Даниила Dendi Ишутина.



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