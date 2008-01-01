Dendi сломался. Казахстанцы обыграли команду лучшего дотера в СНГ

Казахстанская команда Cyberium Seed с победы начала выступление в дивизионе Divine Omega League по Dota 2 с призовым фондом 50 000 долларов, передает корреспондент Vesti.kz.



Первым соперником для коллектива Бекжана b1kA Жандирова и Азамата SamSam Байтасова стал опытный B8, в составе которого выступает один из лучших киберспортсменов в истории СНГ - Даниил Dendi Ишутин.



Из-за проблем с интернет-соединением команда Ишутина была вынуждена совершить две замены. Вместо Дмитрия Fishman Полищука и Олега Lasthero Демидовича сыграли экс-игрок Андрей Ghostik Кадык и стример Глеб y0nd Важнов.



Разобранный B8 не смог оказать сопротивление и проиграл со счетом 0:2. Следующую игру казахстанский клуб проведет сегодня, 11 августа, в 20:00 по времени Нур-Султана с российским ​​Team Unique.



Отметим, что Ишутин является самым популярным киберспортсменом СНГ. В составе команды NaVi он становился первым победителем The International и дважды выходил в финал соревнования.



Турнир продлится до 5 сентября. В нем принимают участие еще две команды с казахстанцами - Khan с Айбеком Naive Токаевым и Владиславом BLACKARXANGEL Иващенко, а также OmegaLil с Абдималик Malik Сайлау и Даниялом Xvamp1re Алибаевым.