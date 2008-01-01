Казахстанская команда потеряла игрока и не попала на турнир с мировой элитой по Dota 2

Казахстанская команда Khan осталась за бортом элитного турнира Omega League по Dota 2 с призовым фондом 560 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.



"Ханы" в решающем матче за выход в плей-офф уступили известной российской команде Empire (1:2).



Отметим, что групповой раунд казахстанский коллектив играл без россиянина Алексея Zitraks Ищенко, который был отправлен в запас. По завершении турнира было решено отказаться от услуг киберспортсмена.



Далее Khan примет участие в утешительном турнире Omega League за 50 тысяч долларов. Он стартует 15 августа.



Между тем в плей-офф турнира вышла команда казахстанцев Данияла Xvampire Алибаева и Абдумалика Malik Сайлау - OmegaLil. Шансы на выход из группы сохраняет и Cyberium Seed, за который выступают Бекжан b1kA Жандиров и Азамат SamSam Байтасов.



Напомним, что за Khan играют казахстанцы Айбек Naive Токаев и Владислав BLACKARXANGEL Иващенко.