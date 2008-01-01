Плюс и минус. Как казахстанские дотеры стартовали в закрытой квалификации турнира за 560 000 долларов

В основную сетку соревнования пройдут две лучшие команды.

Фото:Cyber dogs©
Новости спорта Киберспорт Dota2
0
Сегодня 13:19

В закрытой квалификации турнира Omega League по Dota 2 с призовым фондом в 560 тысяч долларов выступают три команды с казахстанцами. Подробнее об их старте в соревновании в материале корреспондента Vesti.kz.

Коллектив Khan, за который играют казахстанцы Айбек Naive Токаев и Владислав BLACKARXANGEL Иващенко, проиграл Cyber Legacy (0:2).

Еще один отечественный игрок Абдималик Malik Сайлау блеснул в составе сборной OmegaLil. Его коллектив уверенно переиграл крепкий EXTREMUM (2:0).

Сегодня, 3 августа, в борьбу вступит еще один клуб с казахстанцами Бекжаном b1kA Жандировым и Азаматом SamSam Байтасовым - Cyberium Seed. Они сыграют с одним из фаворитов отборочного раунда - ViKin.gg. 

По итогам заключительного этапа отбора две команды попадут в основную сетку и встретятся с командами из топ-10 мирового рейтинга.

Метки:
Киберспорт
Киберспорт Dota2
0
Сегодня 13:19
© 2008 - 2020 ТОО «EML»