Плюс и минус. Как казахстанские дотеры стартовали в закрытой квалификации турнира за 560 000 долларов

В закрытой квалификации турнира Omega League по Dota 2 с призовым фондом в 560 тысяч долларов выступают три команды с казахстанцами. Подробнее об их старте в соревновании в материале корреспондента Vesti.kz.



Коллектив Khan, за который играют казахстанцы Айбек Naive Токаев и Владислав BLACKARXANGEL Иващенко, проиграл Cyber Legacy (0:2).



Еще один отечественный игрок Абдималик Malik Сайлау блеснул в составе сборной OmegaLil. Его коллектив уверенно переиграл крепкий EXTREMUM (2:0).



Сегодня, 3 августа, в борьбу вступит еще один клуб с казахстанцами Бекжаном b1kA Жандировым и Азаматом SamSam Байтасовым - Cyberium Seed. Они сыграют с одним из фаворитов отборочного раунда - ViKin.gg.



По итогам заключительного этапа отбора две команды попадут в основную сетку и встретятся с командами из топ-10 мирового рейтинга.