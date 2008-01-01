Самая известная киберспортивная организация СНГ заинтересовалась казахстанскими дотерами

Игроки команды Cyberium Seed
по Dota 2 заинтересовали самый успешный киберспортивный проект России Virtus.pro
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Источник сообщает, что россияне планируют создать третий состав по данной дисциплине и рассматривают представителей Cyberium Seed в качестве игроков.
В данный момент за коллектив выступают казахстанцы Бекжан b1kA Жандиров
и Азамат SamSam Байтасов
, а также россиянин Андрей meLes Романов,
болгарин Стоян lil pleb Костров
и кыргызстанец Медер PuberrrR Дюшекеев
.
Добавим, что Cyberium Seed одним из первых квалифицировался
в закрытый отборочный турнир к соревнованию за 560 тысяч долларов, а Жандиров и Байтасов, выступая за местный Recast Gaming, пробились в полуфинал
турнира ESL Meisterschaft в Германии.
На сегодняшний день у Virtus.pro есть два состава: основная команда и VP.Prodigy. В конце прошлого года организация выкупила
весь состав казахстанской команды AVANGAR
по CS:GO.