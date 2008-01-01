Самая известная киберспортивная организация СНГ заинтересовалась казахстанскими дотерами

Ранее организация подписала казахстанский коллектив по CS:GO

Фото:Virtus.pro
Новости спорта Киберспорт Dota2
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Вчера 20:33
Игроки команды Cyberium Seed по Dota 2 заинтересовали самый успешный киберспортивный проект России Virtus.pro, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник сообщает, что россияне планируют создать третий состав по данной дисциплине и рассматривают представителей Cyberium Seed в качестве игроков.

В данный момент за коллектив выступают казахстанцы Бекжан b1kA Жандиров и Азамат SamSam Байтасов, а также россиянин Андрей meLes Романов, болгарин Стоян lil pleb Костров и кыргызстанец Медер PuberrrR Дюшекеев.

Добавим, что Cyberium Seed одним из первых квалифицировался в закрытый отборочный турнир к соревнованию за 560 тысяч долларов, а Жандиров и Байтасов, выступая за местный Recast Gaming, пробились в полуфинал турнира ESL Meisterschaft в Германии.

На сегодняшний день у Virtus.pro есть два состава: основная команда и VP.Prodigy. В конце прошлого года организация выкупила весь состав казахстанской команды AVANGAR по CS:GO.
Метки:
Киберспорт Virtus.pro AVANGAR
Киберспорт Dota2
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Вчера 20:33
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