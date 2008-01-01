В Казахстане создали профессиональную команду по Dota 2

В Казахстане появилась новая профессиональная команда по дисциплине Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.



Коллектив получил название Team Caspium. В его составе выступают три казахстанца - Исламбек ArrOw Шаудырбаев, Роман Sadtomat Мукаев и Алимжан DrWatson Исламбеков. Также за коллектив играют россиянин Антон qoval Ковалев и украинец Владислав destroyed Лайс.



Менеджер состава Азиз 4313 Нурмулдин пообещал, что его подопечные будут стараться изо всех сил.



"Я и мои тиммейты очень рады присоединиться к этой организации. Мы будем играть на максимуме своих возможностей", - отметил Нурмулдин.



Добавим, что сейчас коллектив выступает на первом для себя турнире - Time of Bet Cup с призовым фондом в 10 000 долларов. В первой игре команда разобралась с Cyberium Seed (2:1), в составе которой выступают казахстанцы Бекжан b1kA Жандиров и Азамат SamSam Байтасов.

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