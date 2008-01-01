Третья команда с казахстанцами приблизилась к попаданию на турнир по Dota 2 с призовым фондом свыше полмиллиона долларов

Казахстанская команда Khan со второй попытки пробилась в закрытую квалификацию турнира Omega League по Dota 2 с призовым фондом 560 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.



Отечественные спортсмены одержали пять побед и уверенно обеспечили себе место в закрытой квалификации. В предыдущем отборе на соревнование "ханы" уступили другому коллективу с казахстанцами - Cyberium Seed.



Две команды с казахстанцами оказались в шаге от турнира по Dota 2 с призовым фондом свыше полмиллиона долларов



В данный момент за Khan выступают казахстанцы Айбек Naive Токаев и Владислав BLACKARXANGEL Иващенко.



Заключительный этап отбора стартует 1 августа. Две лучшие команды по итогам соревнования попадут в финальную часть турнира Omega League и сыграют с командами из топ-10 мирового рейтинга.

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