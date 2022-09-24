Появилось видео реакции Винокурова победе Казахстана на ЧМ-2022 по велоспорту

Казахстанец Евгений Федоров завоевал золото на групповой гонке чемпионата мира до 23 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гонщик команды Astana Qazaqstan Team стал новым чемпионом мира по андерам. Он финишировал первым на дистанции 169,8 километра. Соревнования проходят в Австралии и завершатся 25 сентября.

А вот так переживал и радовался победе Федорова генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров:

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