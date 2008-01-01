Велокоманда "Астана" сменит название

Клубом ставится задача выйти на самофинансирование.

Фото: astanafans.com©
Новости спорта Другие Велоспорт
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Сегодня 12:07

В 2021 году велокоманда "Astana Pro Team" сменит название на
"Astana-Premier Tech", сообщается в релизе "Самрук-Қазына".

Отмечается, что с 1 января новым совладельцем профессионального велосипедного клуба "Astana Pro Team" станет канадская компания "Premier Tech", имеющая успешный 30-летний опыт работы на международных рынках. В связи с этим "Astana Pro Team" сменит свое название на "Astana-Premier Tech".

Таким образом, генеральный партнер велокоманды "Самрук-Қазына" сократит финансирование на 50 процентов. В краткосрочной перспективе велокомандой ставится задача выйти на самофинансирование, при этом продолжить свое выступление на гонках Мирового тура UCI.

Напомним, в сентябре Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением, в котором он отметил нецелесообразность содержания профессиональных спортивных клубов полностью за счет государства.

Метки:
Астана велокоманда Самрук-Казына
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Сегодня 12:07
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