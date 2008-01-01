"Хорошо знал маршрут". Велогонщик "Астаны" стал вторым на 7 этапе "Вуэльты"

Испанский велогонщик "Астаны
" Омар Фраиле финишировал вторым на 7-м этапе "Вуэльты
". Свой успех он объяснил отличным знанием трассы, на которой он периодически тренируется, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Фрайле провел гонку в группе лидеров, а на финишной прямой уступил Майклу Вудсу.
"Я сделал все, что мог, и я был близок к победе. Очень жаль, что не выиграл сегодня, но таков велоспорт. Я отметил для себя этот этап еще перед стартом "Вуэльты", потому что я очень хорошо знаю этот маршрут – это мои домашние тренировочные трассы, и также подъем Пуэрто де Ордунья мне очень хорошо знаком. Было непросто отобраться в отрыв сегодня, но, в итоге мне удалось последовать за нужной группой и, в итоге, я сумел переложиться к лидерам, где был Алекс Аранбуру. День был быстрым и трудным, не было ни минуты, чтобы передохнуть или восстановиться, все время шли на 100%. Но, ноги работали хорошо, так что я знал, что у меня есть шанс побороться за победу на этапе. Впереди у нас была большая группа, кто-то боролся за общий зачет, кого-то интересовал только этап. Что ж, не получилось выиграть сегодня, но, конечно же, я буду пробовать снова на следующих этапах" - сказал Фраиле.
В общем зачете удерживает лидерство Ричард Карапас. Лучший из "Астаны" Горка Исагирре - на 14-й позиции (+3.19), Александр Власов – 21-й (+6.34).