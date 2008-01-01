"Нас ждет настоящее шоу". Капитан "Астаны" рассказал о настрое перед заключительным этапом "Джиро"

Капитан "Астаны
" на велогонке "Джиро д'Италия
" Якоб Фульсанг не теряет надежды побороться за топ-3 общего зачета на заключительном этапе, который пройдет 25 октября, передает корреспондент Vesti.kz
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После заключительного горного этапа Фульсанг сохранил
шестое место в общем зачете.
"Команда была великолепна сегодня, ребята мощно работали впереди и держали высокий темп. Это было непросто на таком этапе, но они выложились на все 100 процентов. Я тоже отдал все силы сегодня, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы побороться за победу на этапе. Мне удалось защитить свое 6-е место в общем зачете и завтра на "разделке" я сделаю максимум возможного, чтобы показать хороший результат. Уверен, что на завтрашнем этапе нас ждет настоящее шоу борьбы за тройку призеров", - рассказал Якоб Фульсанг.
"Джиро д’Италия-2020" завершится индивидуальной гонкой на 15,7 километра по улицам Милана.