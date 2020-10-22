Маршрут "Вуэльты" изменили из-за коронавируса

Организаторы "Вуэльты Испании
" изменили маршрут веломногодневки из-за ограничений на территории Франции, связанных с пандемией коронавируса, сообщает "Р-Спорт
".
Заключительная гонка Мирового тура-2020 стартовала 20 октября. Сообщается, что в рамках шестого этапа пелотон не сможет финишировать на Турмале - самом высоком подъеме гонки, который расположен во Франции. Этап, который пройдет по дорогам Испании 25 октября, стартует в Бьескасе и финиширует в Формигале. Доступ болельщиков во время финального подъема пелотона на Формигаль будет запрещен.
Отмечается, что изменения маршрута связаны с "чрезвычайным положением в области здравоохранения, объявленным во Франции, и ограничениями, установленными правительством страны".
Добавим, что участие в гонке принимает и казахстанская команда "Астана
".