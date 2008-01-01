Велогонщик "Астаны" Исагирре входит в топ-20 общего зачета после 2 этапа "Вуэльты"

Лидирует в гонке словенский спортсмен.

Фото: Astana Pro Team ©
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Вчера 23:25
В Испании завершился второй этап велогонки "Вуэльта". По его итогам представитель казахстанской команды "Астана" Горка Исагирре расположился на 14-м месте в общем зачете, передает корреспондент Vesti.kz.

Победителем второго этапа стал испанский велогонщик Марк Солер из команды Movistar. Солер опередил ближайших преследователей на 19 секунд. Вторым стал словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, третьим - ирландец Дэниел Мартин из Israel Start-Up Nation.

Россиянин Александр Власов из "Астаны" финишировал 16-м, через минуту после победителя.

В общем зачете лидирует Роглич. Исагирре - 14-й, а Власов занимает 24-ю позицию.
Метки:
Астана велокоманда Вуэльта Испания
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0
Вчера 23:25
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