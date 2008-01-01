Велогонщик "Астаны" Исагирре входит в топ-20 общего зачета после 2 этапа "Вуэльты"

В Испании завершился второй этап велогонки "Вуэльта
". По его итогам представитель казахстанской команды "Астана
" Горка Исагирре
расположился на 14-м месте в общем зачете, передает корреспондент Vesti.kz
.
Победителем второго этапа стал испанский велогонщик Марк Солер из команды Movistar. Солер опередил ближайших преследователей на 19 секунд. Вторым стал словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, третьим - ирландец Дэниел Мартин из Israel Start-Up Nation.
Россиянин Александр Власов из "Астаны" финишировал 16-м, через минуту после победителя.
В общем зачете лидирует Роглич. Исагирре - 14-й, а Власов занимает 24-ю позицию.