Горка Исагирре показал лучший результат из велогонщиков "Астаны" на первом этапе "Вуэльты"

Стартовый этап многодневки прошел в окрестностях Эйбара.

Горка Исагирре. Фото: Olympic.kz ©
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Сегодня 22:53
В Испании стартовала многодневная велогонка "Вуэльта Испании". Победителем первого этапа стал словенец Примож Роглич, а лучший результат среди гонщиков "Астаны" показал Горка Исагирре, финишировавший 13-м, передает корреспондент Vesti.kz.

Второе место по итогам 173 км на первом этапе занял эквадорец Ричард Карапас (Ineos). Третьим стал ирландец Дэниел Мартин из Israel Start-Up Nation. 

Еще два представителя "Астаны" финишировали в общей группе - Луис Леон Санчес стал 41-м, следом расположился Александр Власов.

Отметим, что в этом году "Вуэльта Испании" проходит в усеченном формате. Из-за того, что параллельно проходит другая велогонка "Джиро д'Италия", а также на фоне новой волны коронавируса в мире в "Вуэльте" участвует меньше команд, чем в предыдущие годы.

Метки:
Вуэльта Астана велокоманда Испания
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Сегодня 22:53
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