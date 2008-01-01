Горка Исагирре показал лучший результат из велогонщиков "Астаны" на первом этапе "Вуэльты"

В Испании стартовала многодневная велогонка "Вуэльта Испании
". Победителем первого этапа стал словенец Примож Роглич
, а лучший результат среди гонщиков "Астаны
" показал Горка Исагирре
, финишировавший 13-м, передает корреспондент Vesti.kz
.
Второе место по итогам 173 км на первом этапе занял эквадорец Ричард Карапас (Ineos). Третьим стал ирландец Дэниел Мартин из Israel Start-Up Nation.
Еще два представителя "Астаны" финишировали в общей группе - Луис Леон Санчес стал 41-м, следом расположился Александр Власов.
Отметим, что в этом году "Вуэльта Испании" проходит в усеченном формате. Из-за того, что параллельно проходит другая велогонка "Джиро д'Италия
", а также на фоне новой волны коронавируса в мире в "Вуэльте" участвует меньше команд, чем в предыдущие годы.