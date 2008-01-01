Велогонщик "Астаны" стал девятым на 16 этапе "Джиро", Фульсанг сохранил свою позицию в общем зачете

Победитель преодолел этап протяженностью 229 километров за шесть часов.

Мануэле Боаро. Фото: Inbusiness.kz ©
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Сегодня 22:21
Победителем 16-го этапа велогонки "Джиро д'Италия" стал словенский гонщик команды Bahrain Mclaren Ян Тратник. Лучшим из представителей казахстанской "Астаны" стал итальянец Мануэле Боаро, ставший девятым, передает корреспондент Vesti.kz.

Тратник преодолел этап протяженностью 229 км за 6 часов 4 минуты 36 секунд. Второе место занял австралиец Бен О'Коннор (NTT Pro Cycling, отставание - 7 секунд), замкнул тройку лучших итальянец Энрико Баттальин (Bahrain-McLaren, +1 минута 14 секунд).

Боаро отстал от победителя на полторы минуты. Капитан "Астаны" Якоб Фульсанг финишировал 33-м. 

В генеральной классификации продолжает лидировать португалец Жоау Алмейда (Deceuninck-Quick Step) с общим временем 65 часов 45 минут 8 секунд. Вторым идет голландец Вилко Келдерман (Sunweb, +17), на третьей строчке располагается австралиец Джей Хиндли (Sunweb, +2.58).

Фульсанг сохранил девятое место в общем зачете, отставая от Алмейды на 5 минут и 9 секунд.
Метки:
Астана велокоманда Джиро д`Италия
Другие Велоспорт
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Сегодня 22:21
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