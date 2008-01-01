Велогонщик "Астаны" стал девятым на 16 этапе "Джиро", Фульсанг сохранил свою позицию в общем зачете

Победителем 16-го этапа велогонки "Джиро д'Италия
" стал словенский гонщик команды Bahrain Mclaren Ян Тратник
. Лучшим из представителей казахстанской "Астаны
" стал итальянец Мануэле Боаро
, ставший девятым, передает корреспондент Vesti.kz
.
Тратник преодолел этап протяженностью 229 км за 6 часов 4 минуты 36 секунд. Второе место занял австралиец Бен О'Коннор (NTT Pro Cycling, отставание - 7 секунд), замкнул тройку лучших итальянец Энрико Баттальин (Bahrain-McLaren, +1 минута 14 секунд).
Боаро отстал от победителя на полторы минуты. Капитан "Астаны" Якоб Фульсанг
финишировал 33-м.
В генеральной классификации продолжает лидировать португалец Жоау Алмейда (Deceuninck-Quick Step) с общим временем 65 часов 45 минут 8 секунд. Вторым идет голландец Вилко Келдерман (Sunweb, +17), на третьей строчке располагается австралиец Джей Хиндли (Sunweb, +2.58).
Фульсанг сохранил девятое место в общем зачете, отставая от Алмейды на 5 минут и 9 секунд.